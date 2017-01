Este é mais um passo para o regresso da icónica “Pão de Forma”. Chama-se I.D. Buzz Concept, nome de código do estudo que a Volkswagen está a apresentar no Salão Automóvel de Detroit e que antecipa um modelo elétrico de dimensões semelhantes às de uma Multivan.

Seguindo as tendências, o I.D. Buzz está equipado com dois motores elétricos (um em cada eixo, portanto tração integral). A potência combinada é de 374cv, as baterias de iões lítio têm 111 kWh de capacidade e estão colocadas no piso do carro.

Anuncia uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos, uma velocidade máxima limitada eletronicamente de 160 km/h e uma autonomia para percorrer 600 km com uma só carga.

O Buzz tem capacidade para transportar oito pessoas, dispondo de um interior multifuncional, que permite o transporte de bicicletas, por exemplo. O habitáculo muda quando o modo de condução autónoma é acionado. O volante recolhe e os bancos rodam 180 graus para a traseira.

A versão de produção do sucessor do “Pão de Forma” tem lançamento previsto para 2022.