A Volkswagen marcou a apresentação ao público I.D. R Pikes Peak para este domingo. A marca alemã revelará o seu primeiro superdesportivo totalmente elétrico na pista de Alés, em França, de onde é natural Romain Dumas.

O francês começará no dia seguinte o programa de testes que culminará no dia 24 de junho com a Pikes Peak International Hill Climb, onde Dumas tentará levar o I.D. R a fazer um tempo estratosférico...

Conhecida também como «A Corrida até às Nuvens», a centenária subida ao Pikes Peak começa a 2.862 metros de altitude e termina a 4.302 metros acima do nível do mar. A VW volta ao local depois da presença em 1987 com um Golf.

A Volkswagen vai fazer a transmissão da apresentação do I.D R Pikes Peak a partir das 17h00.