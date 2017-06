Pelo terceiro ano consecutivo, as corridas do WTCC serão transmitidas pela TVI24, e será feito um acompanhamento pormenorizado pela TVI, disponível nas diversas plataformas digitais do canal televisivo.

Para Tiago Monteiro, piloto português a tempo inteiro no WTCC, é motivo de satisfação poder ter o maior número de pessoas possível a assistir a sua luta pelo título mundial.

”Obviamente que seria óptimo ter o máximo de fãs possível em Vila Real nos dias 24 e 25 de Junho para assistir a um evento que será brilhante, mas, para aqueles que não podem, a cobertura TV ao vivo na TVI será fantástica, por isso não se esqueça de sintonizar! A TVI é um excelente parceiro e estou muito satisfeito pelo facto de transmitirem as corridas, assim como os melhores momentos de todas as outras provas também."

François Ribeiro, o promotor do WTCC, também usou o mesmo entusiasmo para falar sobre a transmissão em canal aberto das corridas: “Estamos muito satisfeitos por termos acordado que a prova portuguesa do WTCC seja transmitida ao vivo pela TVI, que é um parceiro de longa data do campeonato, com uma grande e bem sucedida história em Portugal. Com Tiago Monteiro e agora Manuel Fernandes na grelha, há agora ainda mais motivos para que os fãs assistam ao vivo às corridas“.

A transmissão em direto na TVI24 inclui a qualificação do WTCC, que terá lugar sábado, a partir das 15:45.

O programa do Circuito de Vila Real não fica por aqui e integra ainda (entre outras provas) as duas corridas do ETCC (Campeonato da Europa de Viaturas de Turismo), onde Fábio Mota (Seat Leon) terá a companhia de José Rodrigues, que se estreia no ETCC, ao volante do Honda Civic TCR.

As duas corridas terão igualmente transmissão em direto, no Facebook e no site da TVI24. A primeira corrida arranca pelas 11:45 de domingo, a segunda pelas 13:00. Ambas terão 11 voltas.

Quanto ao WTCC, a primeira corrida está marcada para as 16:30 e terá 11 voltas, enquanto a segunda, a principal, tem partida marcada para as 17:45 e terá 13 voltas.