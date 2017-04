Há marcas de luxo no setor automóvel que estão a vender mais em Portugal. Segundo os últimos dados da Associação Do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), a Jaguar e a Porsche foram as que mais subiram em vendas entre janeiro e março deste ano, contra o mesmo período de 2016.

No conjunto, as duas marcas de luxo venderam 283 automóveis - Jaguar (219), a Porsche (64), mais 73 e mais 29, respetivamente, que no primeiro trimestre de 2016.

No terceiro lugar das vendas, neste segmento, esteve a Maserati. Consegui vender 19 veículos contra os 11 que tinha alienado entre janeiro a março do ano passado. Mais três carros, num total de cinco, consegui também vender a Aston Martin. Mais contida nas vendas fico a Bentley, que vendeu um carro, tal como no ano passado. Já a Lamborghini, desceu. Tinha vendido um carro até março do ano passado e este ano não conseguir faturar algum.

Contas feitas, em três meses venderam-se mais 122 destas marcas

Os dados do trimestre, divulgados pela ACAP, revelam que no total, entre carros de luxo e outros ligeiros de passageiros, foram alienados 68.504 veículos, entre janeiro e março de 2017, mais 3% que no ano transato. Mas se compararmos março deste ano com o mesmo mês de 2016, há uma queda de 2,5% nas vendas.

A Renault liderou no total de vendas, mais 15,8% para 9.699 unidades, e também contrariou a tendência mensal de queda.