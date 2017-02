O Grupo PSA, da Peugeot e Citroen, pretende colocar os clientes ao volante (ainda que não seja preciso tocar nele) de carros autónomos. Os testes arrancam em março.

Até aqui os protótipos estiveram apenas nas mãos de especialistas, mas o Grupo PSA já recebeu autorização para realizar testes a carros autónomos com os seus clientes. É a primeira marca fabricante a obter autorização para levar a cabo esta experiência em França.

O Grupo PSA “é o primeiro construtor automóvel a obter autorizações em França para levar a cabo experiências em veículos autónomos com condutores amadores”, diz a marca, em comunicado.

Os protótipos do Grupo PSA testados por especialistas já percorreram 120.000 km em vias rápidas na Europa, mas agora o volante passa para os amadores.

“Os testes arrancam em março de 2017 com clientes ao volante dos veículos autónomos do grupo“, diz a marca. “Os veículos de demonstração com condutores ‘não especializados’ podem circular em cerca de 2.000 km de vias rápidas em França”.

O Grupo PSA considera este passo “um avanço significativo no desenvolvimento da tecnologia de veículos autónomos do Grupo PSA”.

O grupo presidido por Carlos Tavares pretende que a partir de 2020, alguns veículos das suas marcas possam “beneficiar de funções de condução autónoma que permitem ao condutor entregar inteiramente o controlo da condução ao veículo“.