Daniel Craig doou o seu Aston Martin Vanquish Edição Centenário para ser leiloado a favor da organização de cariz não lucrativo The Opportunity Network.

O carro do atual «James Bond» no cinema tem o número de série 007 e é um dos 100 exemplares que foram feitos para assinalar o centenário da marca em 2014.

O leilão promovido pela Christie’s decorre no dia 20 de abril em Nova Iorque, EUA. A leiloeira espera uma licitação entre os 400 ml e os 600 mil dólares (entre cerca de 324 e 486 mil euros), que reverterá na totalidade para a organização de ajuda a jovens no desenvolvimento das suas carreiras.

Com um motor a gasolina 6.0 litros V12, este Aston Martin Vanquish com estrutura de alumínio, corpo exterior de fibra de carbono, caixa automática (volante do lado esquerdo) e homologado para a estrada atinge uma velocidade máxima de 295 km/h.

Daniel Craig personalizou o seu Vanquish Centenário 007 quer no interior quer na cor exclusiva da pintura. O ator vai ter saudades, mas não se arrepende da sua generosidade.

“Este Aston Martin Vanquish é uma obra prima da engenharia automóvel e um prazer distinto de condução. Vou sentir a sua falta, mas faço gosto em ajudar no muito importante trabalho da The Opportunity Network com esta venda”, afirma Craig no site da Christie’s.