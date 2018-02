O primeiro dia de testes de pré-época 2018 do Moto2 e Moto3 marcado para esta terça-feira em Valência ficou marcado pelo mau tempo com o frio e, sobretudo, a chuva, a retirarem as condições aos pilotos para se fazerem à pista e Miguel Oliveira foi um dos que não deixou a box.

No Moto2, Dominique Aegerter foi mesmo o único que rodou no Circuito Ricardo Tormo. No Moto3 houve três pilotos que decidiram trabalhar numa pista que esteve sempre molhada ao longo do dia.

Os testes de três dias em Valência prosseguem nesta quarta-feira, para quando as previsões do tempo são mais otimistas.