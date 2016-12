Quando parecia que a tendência de alguns modelos mais ou menos generalistas era no sentido da funcionalidade, independentemente de outros valores, a Toyota surpreende-nos com o C-HR, um carro que por um lado encaixa-se na atual moda SUV ou crossover ‘compacto, mas por outro é focado no prazer de condução.

O C-HR, não confundir com CR-V, o SUV da Honda (C-HR significa Coupé-High Rider), foi desenvolvido a pensar em todos aqueles “que gostam de conduzir”, que procuram o prazer de condução. Raro, pelo menos, nestes tempos em que não se fala de outra coisa senão de carros autónomos.

Diferente e ousado, o seu estilo apresenta-se como uma verdadeira “pedrada no charco”, não só entre a gama Toyota, mas também entre os SUV, mantendo intacta a silhueta do protótipo. É de enaltecer a ousadia e coragem da Toyota no estilo para o seu SUV mais compacto.

De facto o C-HR é diferente. Parece um protótipo que se escapou de um qualquer salão, destacando-se a linha de cintura lateral elevada, as cavas das rodas bem pronunciadas, os ângulos da carroçaria bem vincados e o desenho das portas traseiras com as pegas integradas junto ao tejadilho. Este é um SUV coupé de cinco portas sem concorrência.

Até as dimensões o deixam “sozinho”. Fica a meio caminho entre um Nissan Juke e um Nissan Qashqai. É maior que o primeiro e mais pequeno que o segundo.

Ao volante, o C-HR é tão ousado como por fora, com as formas “diamante” do exterior dispersas um pouco por todo o habitáculo, com especial destaque para o revestimento do tejadilho, portas e altifalantes.

Destaque para o painel de instrumentos e para o ecrã tátil de oito polegadas do sistema multimédia, com navegação e integração de smartphones, destacado no topo da consola central. Todos estes elementos, incluindo comandos e botões, estão orientados e ao fácil alcance para o condutor, de forma a facilitar a sua utilização e a minimizar eventuais distrações.

O C-HR tem um interior com espaço para cinco ocupantes, embora não seja este aspecto da habitabilidade, um dos seus melhores atributos, sobretudo nos bancos traseiros. Os materiais são de qualidade e transmitem uma sensação superior, confirmando o posicionamento Premium que a Toyota pretende para este modelo.

A gama é composta por apenas dois motores, um 1.2 Turbo a gasolina com 116cv e o híbrido 1.8 HSD, o mesmo do Prius e Auris HSD, com 122cv. A Toyota decidiu não incluir qualquer versão Diesel.

Experimentamos as duas motorizações nos arredores de Madrid. O híbrido anuncia uma média de consumo de apenas 4 litros aos cem. O comportamento é mais neutro que 1.2T a gasolina, mas a sua eficiência é maior, entre 2 a 3 litros aos cem a menos em comparação com o 1.2T. Tem a vantagem de não pagar IUC e ter uma manutenção reduzida.

Por outro lado sentimos que o 1.2T tem mais para dar, em particular para aqueles que procuram aproveitar o excelente trabalho feito na plataforma (derivada do Prius) e afinação das suspensões. Vigoroso e potente a baixos regimes, está devidamente acompanhado por uma caixa de seis velocidades bem escalonada, sempre a pedir uma condução mais dinâmica.

É, de resto, mais despachado que a versão híbrida. A aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 10,9s, frente aos 11s anunciados para o híbrido, e tem uma velocidade máxima de 190 km/h (170 km/h no HSD).

Em Portugal, a gama C-HR desdobra-se por três níveis de equipamento: Active (apenas na motorização 1.2T), Comfort e Exclusive. Existem ainda dois packs de equipamento: Style adicionado ao nível Comfort e Luxury que enriquece o nível Exclusive.

Quem procura um modelo mais equipado, pode optar pelos bancos aquecidos, acesso e arranque sem chave (smart entry and start), vidros escurecidos, estofos em pele,sistema de estacionamento melhorado S-IPA (Simple Intelligent Parque Assist), ou jantes de liga leve de 18 polegadas com design exclusivo.

Já disponível em Portugal, o C-HR tem preços a partir dos 23.650 euros para o 1.2T. A versão híbrida, que deverá refletir 90 por cento das vendas segundo os responsáveis da Toyota, começa nos 28.350 euros.