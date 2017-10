A estrela do futebol americano Tom Brady e a Aston Martin juntaram-se para criar um super GT de grande exclusividade agora revelado.

O Aston Martin Vanquish S Volante ‘Tom Brady Signature Edition’ é uma edição especial criada a partir da inspiração do jogador da NFL adepto da marca britânica e do recém-criado departamento «Q by Aston Martin Comission» - que tem precisamente como função criar modelos exclusivos a partir da colaboração dos clientes.

“O Tom escolheu o Vanquish S pelo reconhecimento do desempenho naturalmente atlético quando o vê”, afirmou o diretor criativo da Aston Martin, Marek Reichman. Já o norte-americano confirmou que “foi uma decisão fácil escolher o Vanquish S para esta edição especial”.

“Começámos com uma tela a negro e terminámos com este belo carro. É bom ver tudo tornar-se realidade e orgulho-me de partilhar o nome. Espero que todos desfrutem como eu”, afirmou Brady. Mas tenham atenção os adeptos da marca, do carro e do jogador: só haverá 12 edições... a entregar no primeiro trimestres de 2018.

Com uma placa personalizada com o logótipo ‘TB12’ o Aston Martin Vanquish S Volante ‘Tom Brady Signature Edition’ é este descapotável de cor azul muito escuro com capota preta a condizer com o interior. No coração, palita o 6.0 litros V12 naturalmente aspirado de 600 cv.