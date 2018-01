A notícia da desistência de Paulo Gonçalves do Dakar 2018 foi avançada durante o dia desta quinta-feira. À noite, chegaram as palavras do piloto português no site da sua equipa.

“Em consequência de um pequeno incidente numa sessão de treino sofri uma lesão que me impede de disputar este Dakar com as totais garantias necessárias. Agora, vou tentar recuperar o mais rápido possível para que possa voltar a competir assim que possível.”

A Honda explica que Paulo Gonçalves, que se magoou no ombro direito e no joelho esquerdo “foi forçado a renunciar“ à participação no seu 12.º Dakar depois dos “últimos testes” da equipa.

O piloto português será substituído por «Nacho» Cornejo, chileno de 23 anos que, em 2016, foi o campeão mundial júnior de todo-o-terreno.