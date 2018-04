A Third Time Lucky do concessionário oficial Harley-Davidson Tarraco, em Tarragona, Espanha, vai representar a peninsula Ibérica na grande final internacional da quarta edição da Battle of the Kings, maior competição de customização de motos do mundo e que terá lugar em novembro no salão de motos de Milão.

A Harley-Davidson escolhida para representar Espanha e Portugal apresenta uma cúpula envidraçada no farol, muito estilo café racer, os tubos de escape modificados de forma artesanal, assim como a pintura bi-tom em bege e castanho metalizado e um pneu largo - características da customização muito valorizadas pelo júri desta competição organizada pela Harley-Davidson.

Nesta quarta edição da competição, a moto base podia ser qualquer uma dos sete modelos da gama Dark CustomTM da Harley-Davidson: Street 750, Street Rod, Iron 883, Forty-Eight e Roadster eram as opções possíveis, bem como os modelos Sofail 2018 Fat Bob e Street Bob.

A transformação vencedora da Street Bob, a Third Time Lucky da Harley-Davidson Tarraco, a customização vencedora que competirá com o resto das finalistas de outros países no Salão de motos de Milão, que se celebrará em novembro.