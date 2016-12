Mais uma polémica envolvendo o “The Grand Tour”, a segunda consecutiva do novo programa dos antigos apresentadores do “Top Gear”, Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May.

Desta vez foi a “PETA”, Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, a mostrar o seu desagrado com um segmento do programa, nomeadamente um veículo criado por Jeremy Clarkson.

O desafio lançado ao apresentador era o de fazer um carro com materiais amigos do ambiente. A escolha de Clarkson foram pele, carne e ossos de animais.

Questionada sobre o sucedido, a PETA, por intermédio da porta-voz Mimi Bekhechi, lamentou e afirmar mesmo que o bizarro veículo de pele a ossos transformou Clarkson numa “Lady Gaga com um carro de carne”.

E não ficou por aqui nas críticas ao polémico apresentador: “Enquanto esse burro pomposo está sempre desesperadamente à procura de atenção, ao ofender os outros, seres menos privilegiados criados para a sua pele e carne estão a sofrer em armazéns industriais”.

“A PETA e todos os seres humanos esperam que um dia Clarkson ponha um travão em acrobacias baratas e de mau gosto como esta e se torne um verdadeiro motorhead, e não um meathead [cabeça de carne em tradução livre]”, pode ainda ler-se.

Esta ainda é só a segunda polémica do “The Grand Tour”, depois do caso em que Clarkson mostra como esconder imigrantes ilegais em carros, e o programa ainda só vai no quarto episódio, pelo que é de esperar que muitas polémicas e casos estejam ainda para vir.