A próxima semana promete ser escaldante no mercado norte-americano de «muscle cars» quando começar o Salão de Nova Iorque. Será aí que vai ser finalmente apresentado o Dodge Challenger SRT Demon ficando desfeita uma das grandes incógnitas deste bólide: qual será a sua potência.

Alheio a este segredo ou, pelo contrário, já a preparar-se para o que está para vir, a Henessey Performance criou The Exorcist, uma evolução do Chevrolet Camaro ZL1 que debita 1000 cv de potência – mais 350 dos que os 650 do modelo convencional.

Os dois motores V8 prometem uma luta escaldante. Em relação ao Dodge apenas ainda se prevê parta dos 707 cv que já puxam o SRT Hellcat. O «demónio» tem sido apresentado aos poucos e, depois do destaque dado às rodas e ao ronco do motor, revelou agora mais um teaser.

O Demon está preparado para alternar entre combustível regular (a partir da 91 octanas) e de competição (a partir das 100 octanas), mesmo que o sistema tenha de ser aplicado através do kit que acompanha o carro (incluindo o botão no tablier – talvez para não interferir com a sua a homologação para a estrada...

A Dodge tem mais um vídeo de lançamento agendado antes da apresentação em Nova Iorque do seu «demónio». A Henessey quis antecipar essa chegada mostrando na quarta-feira a força do seu ZL1 de 1000 cv arranque que espera «exorcizar» os perigos que aguarda vindos do músculo concorrente.