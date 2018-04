Elon Musk revelou que a Tesla irá ter lucro e liquidez positiva já no segundo semestre do ano.

O anúncio do empresário surgiu na sequência de uma resposta à «The Economist» nas redes sociais.

A publicação britânica noticiou que a “Tesla precisará de angariar entre 2,5 mil milhões de dólares (cerca de 2 mil milhões de euros) e 3 mil milhões de dólares (cerca de 3,4 mil milhões de euros)” tendo com fonte uma entidade bancária.

Musk respondeu que a revista “costumava ser aborrecida, mas espera” e com “espírito2, mas que “agora é apenas aborrecida”. E depois da classificação revelou que “a Tesla será lucrativa” terá liquidez positiva já nos terceiros e quartos trimestres deste ano e que, assim, “não há necessidade de angariar dinheiro”.

The Economist used to be boring, but smart with a wicked dry wit. Now it’s just boring (sigh). Tesla will be profitable & cash flow+ in Q3 & Q4, so obv no need to raise money.

— Elon Musk (@elonmusk) 13 de abril de 2018