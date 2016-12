Um acidente numa autoestrada da Holanda registado nesta terça-feira mostrou a competência da tecnologia de condução autónoma da Tesla no seu melhor. O Autopilot de um Tesla Model X antecipou uma situação de perigo que resultou numa colisão à sua frente e travou o carro em segurança antes que o seu condutor tivesse tempo para qualquer reação.

O aviso de colisão frontal do Autopilot entrou em ação antes de o condutor perceber que havia perigo à sua frente, como ficou registado vídeo captado pela câmara do tablier do Tesla. A última atualização de software em setembro da tecnologia radar permite agora ao Autopilot da Tesla ver não só o carro à sua frente, como o que está à frente daquele.

O radar deteta agora dois carros à frente, mesmo que o segundo mais à frente não esteja à vista do condutor – como este acidente exemplificou. Ou seja, o condutor do Tesla segue atrás do Opel Corsa, mas este está a tapar qualquer visão sobre o SUV Hyundai que vai à sua frente. Isso não constituiu problema o Autopilot do Tesla.

Quando ainda não se vê de dentro do caro o SUV à frente do Corsa, o aviso de colisão frontal foi acionado e o Tesla antecipou o perigo travando antes do choque à sua frente. O aviso sonoro é audível ao segundo 4 do vídeo com o Tesla a travar frações de segundo antes da colisão que veio a acontecer.