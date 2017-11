Os taxista de Londres vão ter formação antiterrorista tornando-se numa nova força de assistência à população da capital inglesa.

Os 17.500 motoristas dos famosos táxi negros londrinos vinculados ao serviço «mytaxi» irão receber formação – no âmbito de um programa denominado «Knowledge+» («mais conhecimento» numa tradução livre) – para poderem “responder aos novos desafios na capital”.

Estes taxistas irão aprender a lidar com ataques com ácido e ataques terroristas em concreto, mas também em situações de crises médicas do dia a dia. Os motoristas profissionais aprenderão técnicas médicas como a reanimação cardiopulmonar (CPR) ou o uso de um desfibrilador.

Do programa faz parte também o treino com um psicólogo de linguagem corporal para que os motoristas possam interpretar melhor as reações dos passageiros e melhor tranquilizá-los numa altura de crise.