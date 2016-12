Está-se a um dia da noite de passagem de ano. E a prevenção contra atos terroristas está também na ordem do dia. Especialmente depois dos atentados com camiões de grandes dimensões perpetrados em Nice, no feriado nacional de França, em julho deste ano, e no mercado de Natal de Berlim, na Alemanha, há poucos dias.

Ora, em Nova Iorque, a noite de passagem de ano é uma das mais procuradas e famosas juntando milhões de pessoas em Manhattan com o centro da festa em Times Square. E como se está atento a terrorismo praticado com grandes camiões, a resposta preventiva na Big Apple é também feita na mesma medida.

O Department of Sanition (DSNY) do município nova-iorquino – equivalente aos departamentos de higiene urbana das autarquias portuguesas – vai participar ativamente na segurança com alguns dos seus camiões a funcionar como barreira de peso contra atos terroristas. Depois de em Berlim as autoridades locais terem recorrido às barreiras da Fórmula E para reforçar a segurança dos mercados, em Nova Iorque serão os camiões que transportam sal para derreter a neve a estar na linha da frente contra eventuais investidas.

Segundo noticia o «The New York Times» estarão de serviço 65 dos 700 camiões de transporte de sal do DSNY estrategicamente colocados como barreira antiterrorista. No compartimento de carga estará areia, que praticamente duplicará o peso destes veículos de 16 toneladas.

A areia nas costas dos camiões não só os torna autênticos muros intransponíveis para a maioria dos veículos, como a areia é ideal para absorver o impacto de uma explosão ou os seus estilhaços. E a outra grande vantagem destas barreiras de peso é que, primeiro do que tudo, são móveis.