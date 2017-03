Tem quatro rodas, mas inclina-se nas curvas. O i-TRIL é apresentado pela Toyota como “o veículo ideal para aqueles que ainda desejam uma condução divertida mesmo a baixas velocidades em ambiente urbano”.

Trata-se de um veículo autónomo com tecnologia de inclinação ativa (Active Lean Technology), que permite inclinar-se até um máximo de 10 graus, e apresenta-se como uma alternativa viável aos carros do segmento dos citadinos e utilitários (A e B), outros produtos EV e motos.

Pesa apenas 600kg e tem cerca de 2,830mm de comprimento e 1,460mm de altura. A via dianteira tem 1,200mm e a traseira de 600mm onde, a partir de uma ligação entre o eixo traseiro e o habitáculo, toda a carroçaria e pneus dianteiros (a envolver jantes de 19 polegadas) se inclinam enquanto os pneus traseiros (com jantes de 20”) estão sempre perpendiculares à superfície do pavimento.

Quando o i-TRIL se encontra em piloto automático, este alerta os ocupantes nas duas extremidades do painel de instrumentos quando se aproxima de uma curva pois o interior do veículo está prestes a inclinar.

O interior tem uma configuração de “1+2”, com o condutor em posição avançada e os passageiros em posição recuada, e apresenta-se semelhante a um casulo que se encontra revestido por uma massa central lisa, escura e contrastante com o resto da carroçaria. As portas têm abertura em borboleta.

A direção, a aceleração e a travagem do veículo são controlados a partir de uma tecnologia com fios de controlo à esquerda e à direita, tal como são controlados o teclado e o rato de um computador.

Sobre a mecânica, a Toyota revela apenas que é elétrica sem adiantar mais detalhes ou sequer autonomia.