Não é ficção científica. Este carro voa, já está à venda e tem licença para circular em estradas públicas, embora o seu preço esteja só ao alcance de alguns (muito poucos). O PAL-V Liberty Pioneer Edition tem um preço de 499.000 euros (sem impostos). Posteriormente, o veículo estará disponível numa versão mais acessível, mas também mais “despida”, por um preço de 299.000 euros.

Para já apenas serão produzidas 90 unidades, dos quais cerca de metade terão como destino a Europa. Com três rodas, asas e rotor retráteis, o PAL-V Liberty Pioneer Edition conta com dois motores, um para voar e outro para a condução na estrada, e lotação para dois ocupantes.

O motor para estrada é a gasolina, tem uma potência de 100cv e chega aos 161 km/h. No ar, o motor disponibiliza 200cv e pode alcançar os 3.500 metros de altitude para uma velocidade máxima de cerca de 180 km/h. A autonomia varia consoante o modo de utilização: na estrada é de 1.315 quilómetros, no ar é de 500 quilómetros.

A transformação de carro para “avião” demora entre cinco e dez minutos, mas exige algum trabalho manual visto que o condutor tem de montar a secção posterior para voar, incluindo as asas. Pesa 660 kg em vazio.

A descolagem e aterragem exige um espaço de pelo menos 165 metros sem obstáculos. A PAL-V assume que os aeródromos e pistas para aeroplanos são os locais mais apropriados. Em caso de emergência, a PAL-V garante que este modelo tem “entre 40 e 250 mais opções” para aterrar de forma segura caso um motor falhe.

“Este é um momento chave na história da aviação e mobilidade”, afirmou Robert Dingemanse, CEO da PAL-V. “Depois de anos de muito trabalho, superando os desafios técnicos e legais, a nossa equipa alcançou com sucesso a criação de um carro voador inovadora que atende às normas de segurança existentes estabelecidos pelas agências reguladoras de todo o mundo.”

Os preços de 299 mil euros e de 499 mil euros para a edição de lançamento incluem, de resto, o valor de aulas de pilotagem e diversas opções de personalização suplementares que não serão oferecidas no modelo de base. A produção terá lugar na Holanda.

o entanto, não vai ser este o único projeto que vai fazer com que toda a gente olhe para o céu nos próximos tempos. Também a Airbus está a desenvolver automóveis voadores para diversas cidades, com o objetivo de diminuir o trânsito urbano. Está previsto que o veículo esteja no ar no final do ano de 2017.