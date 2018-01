Depois de uma estreia em grande pela equipa Hero Motorsport na Stock Car Brasil, onde subiu ao 3º lugar do pódio, António Félix da Costa volta a representar a HERO. O piloto português será o novo embaixador mundial da marca, passando a ostentar o logotipo no seu fato de competição e capacete, nos campeonatos que disputa actualmente ao serviço da BMW: Fórmula E e o Campeonato Mundial de Resistência (WEC)

"Tivemos uma parceria no ano passado que realmente correu muito bem na corrida que fiz na Stock Car com a Hero. Fico muito contente com esta demonstração de confiança da Hero no meu trabalho. Espero representar bem a marca nos quatro cantos do mundo e, claro, alcançar bons resultados em pista. O ano de 2018 mal começou, mas os desafios são grandes e estou motivado para o que ai vem!", referiu o piloto.

A temporada de AFC no WEC inclui a participação nas 24 Horas de Le Mans, no mês de Junho. Além disso já este fim de semana, Félix da Costa corre nas 24 horas de Daytona, ao volante de um Oreca LMP2, da DC Racing.

Na corrida norte-americana, Félix da Costa terá pela frente grandes nomes do automobilismo, como Fernando Alonso, Christian Fittipaldi, Juan Pablo Montoya, Lance Stroll, Paul di Resta, Lando Norris, além dos seus compatriotas João Barbosa, Filipe Albuquerque, Pedro Lamy e Alvaro Parente.

A Hero acompanhará então o piloto de 26 anos em todas as onze corridas ainda previstas para a temporada 2017/2018 da Formula E, que terminará em julho. No WEC, Félix da Costa defenderá a equipa oficial da BMW com o M8 GTE.