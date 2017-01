Stéphane Peterhansel é o novo líder do Dakar 2017 ao final desta quinta-feira, dia em que se realizou a décima etapa.

O campeão em título lidera a prova com 5m50s de vantagem sobre Sébastien Loëb, segundo mostra a classificação OFICIAL PROVISÓRIA do rali.

A explicação é simples. Loëb foi o primeiro a chegar à meta em San Juan, mas já se esperava que Peterhansel fosse compensado pelo tempo que perdeu a ajudar um motard.

Na classificação oficial pode ver-se que o «senhor Dakar» foi recompensado com 14m13s; anulando não só os 8m23s com que tinha chegado a mais no final da décima etapa, mas passando a ganhá-la com 7m28s de vantagem sobre Loëb – que segurava a liderança com 1m38s após a nona etapa.

EM ATUALIZAÇÃO...

Tempos PROVISÓRIOS da décima etapa (ATUALIZADOS):

1. Stéphane Peterhansel (Peugeot)

2. Sébastien Loëb, (Peugeot), +7m28s

3. Cyril Despres (Peugeot), +10m01s

4. Yazeed Al Rahji (Mini); + 19m03s

5. Orlando Terranova (Mini), +20m12s

6. Giniel de Villiers (Toyota), +22m48s

7. Conrad Rautenbach (Toyota), +34m23s

8. Nicolás Fuchs (HRX), +34m23s

9. Martin Prokop (Ford), +38m55s

10. Nani Roma (Toyota), +38m57s

(...)

Classificação Geral PROVISÓRIA (ATUALIZADA):

1. Stéphane Peterhansel (Peugeot), + 24h58m43s

2. Sébastien Loëb (Peugeot), 5m50s

3. Cyril Despres (Peugeot), +25m40s

4. Nani Roma (Toyota), +1h00m55s

5. Giniel de Villiers (Toyota), +1h42m54s

6. Orlando Terranova (Mini), +1h45m21s

7. Boris Garafulic (Mini), +3h26m34s

8. Jakub Przygonski (Mini), + 3h53h40s

9. Romain Dumas (Peugeot), +3h57m43s

10. Khakid Al Qassimi (Peugeot), +4h24m17s

(...)

Dakar2017: rival penalizado, Hélder Rodrigues à porta do top10

Dakar2017: Hélder Rodrigues brilha em modo «camuflado»

Dakar 2017: Mikko Hirvonen choca com um camião

Dakar2017: Peterhansel «atropelou» piloto