Sébastien Loëb venceu a 11ª etapa do Dakar 2017, mas foi Stéphane Peterhansel quem mais sorriu no penúltimo dia da prova. O campeão em título da prova rainha do todo o terreno perdeu apenas 18 segundos e manteve praticamente intacta a vantagem trazida do dia anterior e que agora leva para a última epata: 5m32s.

Com esta vantagem para o último dia em que só 64 km serão cronometrados (numa ligação de 786 km entre Río Cuarto e Buenos Aires), só um azar dos grandes tirará a Peterhansel o sétimo triunfo no Dakar.

Sébastien Loëb atacou forte na primeira parte do troço cronometrado pelo meio das últimas dunas da prova chegando a ter 2m56 de vantagem sobre Peterhansel. Mas o «senhor Dakar» respondeu na segunda parte da etapa e logo à passagem pelo Waypoint 4 reduziu a diferença para 1m05s de atraso tratando de colocar-se a salvo de nova perda da liderança.

No ponto de passagem seguinte a diferença entre os dois pilotos passou para 1m33s – intervalo que se manteve no WP6 – e acabaria por ficar em apenas 18s na chegada à meta em Río Cuarto.

A luta taco a taco entre os dois primeiros da «geral» (com um intenso andamento idêntico entre eles) vai deixando a concorrência cada vez mais para trás. O terceiro classificado já está a meia hora da frente. O primeiro carro não Peugeot está a mais de uma hora.

EM ATUALIZAÇÃO:

Classificação Geral PROVISÓRIA após a 11ª etapa:

1. Sébastien Loëb (Peugeot),

2. Stéphane Peterhansel (Peugeot), + 5m32s

3. Cyril Despres (Peugeot), +32m54s

4. Nani Roma (Toyota), + 1h15m41s

5. Giniel de Villiers (Toyota), +1h49m37s

6. Orlando Terranova (Mini); + 1h51m40s

7. Conrad Rautenbach (Toyota), +4h39m32s

8. Martin Prokop (Ford), +4h56m45s

9. Nicolás Fuchs (HRX), 5h52m29s

10. Erik van Loon (Toyota), + 6h04m43s

(...)

Tempos PROVISÓRIOS do final da 11ª etapa:

1. Sébastien Loëb (Peugeot),

2. Stéphane Peterhansel (Peugeot), + 18s

3. Orlando Terranova (Mini); + 6m37s

4. Giniel de Villiers (Toyota), +7m01s

5. Yazeed Al Rahji (Mini), +7m25s

6. Cyril Despres (Peugeot), +7m32s

(...)

Tempos PROVISÓRIOS à passagem pelo Waypoint 6 (Chekc Point 2):

1. Sébastien Loëb (Peugeot),

2. Stéphane Peterhansel (Peugeot), + 1m31s

3. Giniel de Villiers (Toyota), +6m46s

4. Orlando Terranova (Mini); + 6m48s

5. Cyril Despres (Peugeot), +7m07s

6. Yazeed Al Rahji (Mini), +7m18s

7. Conrad Rautenbach (Toyota), +12m26s

(...)

Tempos PROVISÓRIOS à passagem pelo Waypoint 5:

1. Sébastien Loëb (Peugeot),

2. Stéphane Peterhansel (Peugeot), + 1m33s

3. Orlando Terranova (Mini); + 5m31s

4. Giniel de Villiers (Toyota), +6m14s

5. Yazeed Al Rahji (Mini), +6m43s

6. Cyril Despres (Peugeot), +7m02s

7. Conrad Rautenbach (Toyota), +11m10s

(...)

Tempos PROVISÓRIOS à passagem pelo Waypoint 4:

1. Sébastien Loëb (Peugeot),

2. Stéphane Peterhansel (Peugeot), + 1m05s

3. Orlando Terranova (Mini); + 5m03s

4. Giniel de Villiers (Toyota), +5m21s

5. Cyril Despres (Peugeot), +5m28s

6. Yazeed Al Rahji (Mini), +6m19s

7. Conrad Rautenbach (Toyota), +8m44s

(...)

