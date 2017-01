Stephane Peterhansel voltou a inscrever o seu nome nos vencedores do mítico Dakar. O francês venceu o Dakar2017, conseguindo o seu 13º triunfo na prova e a segunda vitória sob os desígnios da Peugeot.

Depois das vitórias em 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 e 1998 nas motos, Peterhansel passou para os carros, nos quais venceu 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 e 2017, esta edição com escassos 5m13s de vantagem sobre o colega de equipa Sebastien Loeb.

Os dois franceses foram os grandes animadores da segunda metade do Dakar2017, nomeadamente a partir do abandono de Carlos Sainz. Loeb chegou a rodar na frente, mas a experiência de Peterhansel fez a diferença, bastando depois geri o andamento nas duas últimas especiais.

A fechar o pódio ficou outro Peugeot, o de Cyril Despres, também ele oriundo das duas rodas. A Peugeot consegue assim a sua segunda tripla, depois de o ter feito em 1990, ano em que se retirou do Dakar, para regressar somente em 2015.

A última etapa, a 12ª etapa, entre Rio Cuarto e Buenos Aires, com uma curta especial de 64 km, foi ganha por Loeb, com Peterhansel logo atrás, a 19 segundos do veterano francês. O terceiro mais rápido foi Giniel De Villiers, em Toyota, a 30 segundos do vencedor.

Em atualização...

Classificação final (PROVISÓRIA):

1. Stéphane Peterhansel (Peugeot), + 28h49m30s

2. Sébastien Loëb (Peugeot), +5m13s

3. Cyril Despres (Peugeot), +33m28s

4. Nani Roma (Toyota), + 1h16m43s

5. Giniel de Villiers (Toyota), +1h49m48s

6. Orlando Terranova (Mini); + 1h52m31s

7. Jakub Przygonski (Mini), + 4h14m47s

8. Romain Dumas (Peugeot), +4h24m01s

(...)

Resultados da última etapa (provisórios):

1. Sébastien Loëb (Peugeot), 28m55s

2. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +19s

3. Giniel de Villiers (Toyota), +30s

4. Cyril Despres (Peugeot), +53s

(...)