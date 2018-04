A GNR intensifica a partir desta quarta-feira e até ao próximo dia 22 ”ações de fiscalização rodoviária no sentido de prevenir comportamentos de risco durante a condução de motociclos e ciclomotores nas vias com maior intensidade de tráfego, com o objetivo de inverter a tendência de aumento da sinistralidade”.

Como é referido no site da corporação, “em 2017 a GNR registou 77 303 acidentes de viação, de onde resultaram 433 vítimas mortais e 1646 feridos graves” sendo que “5.815 acidentes envolveram veículos motorizados de duas rodas tendo resultado104 vítimas mortais (mais 35 que em 2016) e 431 feridos graves (mais 100 que em 2016), com principalmente incidências aos sábados e domingos”.

A GNR informa que os militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito estarão especialmente atentos às seguintes infrações:

Excesso de velocidade;

Não utilização de equipamentos de proteção;

Manobras perigosas;

Estado dos pneumáticos, sistemas de iluminação e matrícula;

Condução sem habilitação legal;

Condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas.

Os militares irão ainda efetuar ações de sensibilização dirigidos aos condutores de motociclos e ciclomotores com incidência nos seguinte aconselahmento:

Uso do capacete, vestuário de proteção resistente e material retrorrefletor;

A obrigação de circular sempre com os médios acesos para ser visto;

Não circular entre filas de veículos;

Adequar a velocidade ao estado do piso e garantir as distâncias de segurança.