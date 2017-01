Está desfeito um mistério de quase três décadas: o carro de Homer Simpson é um Plymouth Junkerolla de 1986.

Sabia-se que era cor de rosa, aparentemente indestrutível, de bancos corridos, sem apoios de cabeça, e com um tablier minimalista a lembrar os carros dos anos 70.

Sendo os Estados Unidos um país com vários construtores automóveis, era até estranho que não se soubesse de que marca era aquela berlina em que a família Simpson se deslocava na popular série de televisão.

Agora, no episódio emitido a 7 de janeiro, intitulado Porcos e Queimaduras, ficou a saber-se que se trata de um Plymouth Junkerolla de 1986. Quem diz o nome do carro é um empregado de uma estação de serviço onde Homer o leva para ser lavado no episódio.

Mas se a marca Plymouth realmente existiu entre a década de 1920 e o ano de 2001, quando fechou, o modelo Junkerolla é inventado, e que desmontando a palavra depressa se chega a “junk”, que significa “lixo”.

De qualquer forma o tema não é consensual. Alguns blogues defendem que o Plymouth de Homer era inspirado no Plymouth Valiant, de 1973, enquanto o Jalopnik acredita antes que a berlina rosa é uma adaptação do modelo K da Chrysler. O que só vem provar que a suposta revelação serviu, afinal, para alimentar mais um pouco as interrogações.

Por último, fala-se que o motor do Junkerolla de Homer Simpson é um quatro cilindros de 2,2 litros, com 84cv de potencia.

Veja ainda: este carro foi desenhado por Homer Simpson