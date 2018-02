O Aston Martin V8 Vantage V550-Manual que Elton John comprou em 1997 vai a leilão no final deste mês.

O músico inglês anunciou há poucos dias os planos para a despedida dos palcos. Aqui, noticia-se a despedida deste exemplar pronto para receber um novo dono.

O leilão da Silverstone Auctions realiza-se no dia 24 deste mês. O valor de licitação está estimado entre as 190 mil e as 240 mil libres (entre cerca de 241 e 270 mil euros).

Em 1997, Elton John comprou este raro Aston Martin com um motor de 5.3 litros V8 com uma caixa manual de seis velocidades e 550 cv de potência.

Desde então, o grande coupé equipado com um telefone e um sistema de áudio atualizado não rodou mais de 14 mil quilómetros e, segundo a leiloeira, ainda “cheira a novo” no interior em que a pele e a nogueira sobressaem.

A oportunidade para conseguir um carro raro com um primeiro dono mundialmente famoso acontece daqui a duas semanas.