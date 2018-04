Bem se pode dizer que o novo Jaguar XE300 SPORT é um carro vencedor, já que a edição especial desportiva da berlina tornou-se no primeiro veículo a realizar uma volta lançada mais rápida na pista de gelo artificial mais longa do mundo, em Flevonice, Holanda.

Como se não bastasse esse feito o XE300 SPORT, bateu ainda o Campeão Olímpico de patinagem no gelo e alcançou um novo recorde.

É que após conquistar a medalha de ouro para a Hungria na prova dos 5km nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, PyeongChang na Coreia do Sul, o patinador de velocidade Shaolin Sándor Liu, estabeleceu uma fasquia elevada ao realizar uma volta às pista de Flevonice Sports e Funpark em 4 minutos e 4 segundos.

O XE300 SPORT, com um passageiro de luxo, a patinadora britânica Elise Christie, e com o responsável pelo desenvolvimento do sistema de estabilidade, Sean Haughey, ao volante, tirou partido do avançado sistema de tração integral e das tecnologias sofisticadas de tração para realizar uma volta à gelada pista em 3 minutos e 3 segundos a uma velocidade média de 59 km/h.

Mantendo todo o seu aspecto desportivo, o novo 300 SPORT conta com um motor Ingenium 2,0 litros a gasolina de 300CV, o que permite acelerar de 0 a 100 km/h em 5.7 segundos, e dispõem de um binário de 400 Nm, o que mostrou ser a arma para bater o Campeão Olímpico na pista gelada de Flevonice.