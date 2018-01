O presidente da Ferrari garante que a casa italiana vai produzir um SUV feito à imagem da marca; ou seja, que pretende ser o mais rápido do segmento quando for uma realidade – e essa poderá verificar-se em 2019.

“Parecer-se-á com o que um veículo utilitário Ferrari tem de parecer-se. Mas tem de andar como um Ferrari”, afirmou Sergio Marchionne adotando [nesta tradução livre] uma denominação de «FUV» como designando «Ferrari Utility Vehicle» para um carro do segmento SUV.

Nestas declarações recolhidas pelo «Auto Express» no Salão Automóvel de Detroit, o presidente da Ferrari não se escondeu quanto à questão de querer fabricar o SUV mais rápido do mercado.

“Até agora, o SUV mais veloz pertence à Alfa”, afirmou Marchionne em referência ao Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. “Não penso que a Ferrari tema a Alfa”, assumiu apontando que a casa de Maranello fará o seu melhor para fabricar o SUV mais veloz”.

O presidente da Ferrari adiantou também que este «FUV» estará pronto “provavelmente no final de [20]19, princípio de [20]20”. “Eu vi o carro quando estava na Europa há oito dias. Estamos a trabalhar no veículo, mas não está terminado. Eles estão a fazer modelos de carroçarias nesta altura. Mas está com bom aspeto”, afirmou Marchionne.