Sébastien Ogier (Ford Fiesta) conquistou neste domingo o quinto título consecutivo de campeão mundial de Ralis ao ficar no terceiro lugar do Rali da Grã-Bretanha.

A penúltima prova do calendário do WRC foi de grande consagração para a equipa M-Sport com a conquista também do título de Construtores no seguimento não só do terceiro lugar de Ogier, mas com o triunfo de mais um Ford Fiesta no rali corrido no País de Gales.

Elfyn Evans estrou-se a vencer uma prova do Mundial de Ralis e logo em casa. O piloto galês dominou a prova do princípio ao fim garantindo o primeiro lugar com 37.3 segundos sobre Thierry Neuville (Hyundai).

Com esta classificação de Evans em primeiro, o belga em segundo e Ogier em terceiro, o francês contribuiu para a M-Sport obter o seu primeiro campeonato de Construtores e o primeiro título mundial para um piloto seu; no seguimento da mudança de Ogier para o Fiesta da equipa britânica depois de quatro Mundiais ganhos pela Volkswagen.

Classificação final do Rali da Grã-Bretanha:

1. Elfyn Evans (Ford Fiesta), 2h57m00.6s

2. Thierry Neuville (Hyundai i20), +37.3s

3. Sébastien Ogier (Fiord Fiesta), +45.2s

4. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), +49.8s

5. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), +50.3s

6. Ott Tänak (Ford Fiesta), +1:02.3s

7. Kris Meeke (Citroën C3), +1:20.5s

8. Hayden Paddon (Hyundai i20), +2:16.3s

9. Esapekka Lappi (Toyota Yaris), +2:46.5s

10. Dani Sordo (Hyundai i20), +3:50.5s

(...)

Classificação do Mundial de Pilotos:

1. Sébastien Ogier (Ford Fiesta), 215 pts (campeão)

2. Thierry Neuville (Hyundai i20), 183

3. Ott Tanäk (Ford Fiesta(, 169

4. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), 169

5. Elfyn Evans (Ford Fiesta), 118

(...)

Classificação do Mundial de Cosntrutores:

1. M-Sport (Ford Fiesta), 398 pts

2. Hyundai (i20 Coupé), 305

3. Toyota (Yaris), 241

4. Citroën (C3), 210

O WRC fecha o calendário de 2017 a 19 de novembro com o Rali da Austrália.