Sébastien Ogier (M-Sport) dominou esta quinta-feira de primeiras especiais do Rali de Monte Carlo, prova que abre o WRC 2018.

O pentacapeão do mundo em título ganhou as duas especiais noturnas neste dia em que o rali saiu para a estrada no meio de neve e gelo.

Thierry Neuville tinha-se mostrado na quarta-feira ao ser o mais rápido no «shakedown», mas o piloto da Hyundai teve uma derrapagem que o deixou numa vala logo na primeira especial e, no final da noite, com quatro minutos de desvantagem para o líder.

Ogier não se livrou de fazer um pião, mas foi dos poucos que não tiveram problemas de maior com o gelo escondido no asfalto pelo escuro da noite e o piloto do Ford Fiesta terminou o primeiro dia segurando o comando com 17 segundos sobre Andreas Mikkelsen (Hyundai).

Dani Sordo (Hyundai) fecha o pódio e o primeiro piloto da Toyota é Esapekka Lapi, no quarto lugar. Craig Breen é o Citroën mais bem classificado no sexto posto.

Classificação Geral do Rali de Monte Carlo: