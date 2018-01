Sébastien Ogier (Ford Fiesta) está a gerir bem a liderança do Rali de Monte Carlo que trouxe para este sábado e aumentou a vantagem sobre Ott Tanak (Toyota Yaris) após as três primeiras especiais do dia.

Tanak respondeu na especial 12.

O campeão do mundo foi mais rápido do que o estónio três primeiros troços e acabou por aumentar a vantagem sobre Tanak de 14 para 48 segundos no final da especial 11.

No troço seguinte, o piloto da Toyota colocou nos 40 segundos a distância para a segunda parte do dia.

Com o líder da prova a controlar desta forma os perseguidores diretos, são os dois pilotos da Hyundai que já ficaram fora da discussão pela vitória que têm dominado as especais: Andreas Mikkelsen e Thierry Neuville.

