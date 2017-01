Sébastien Ogier venceu neste domingo o Rali de Monte Carlo, a primeira prova do WRC 2017, ao volante de um Ford Fiesta WRC.

O piloto francês tetracampeão do mundo mostrou que a mudança de equipa da extinta Volkswagen para a M-Sport em nada o afetou no ataque à revalidação do título.

A quarta vitória consecutiva de Ogier em Monte Carlo dá à M-Sport a estreia nos triunfos em provas do WRC. A equipa britânica perdeu a hipótese de fazer a dobradinha já neste domingo depois dos problemas mecânicos que remeteram Ott Tanak para o terceiro lugar.

Jari-Matti Latvala (também ex-VW) foi o segundo classificado em Monte Carlo no regresso da Toyota (com o Yaris) ao Mundial de Ralis.

A primeira das 13 provas do Mundial de Ralis começou com um episódio trágico devido a morte de um espectador, que levou à anulação da primeira especial.

Com os carros no terreno assistiu-se a um intensa luta entre Thierry Neuville (Hyunday i20) Ogier, com o belga a levar vantagem até bater e entregar o comando da prova ao francês.

Ogier passou a poder gerir a vantagem sobre os perseguidores a partir de sábado e ainda com mais tranquilidade neste domingo depois de os problemas mecânicos de Tanak terem garantido uma vantagem maior para o segundo lugar.

O campeão do mundo pôde levantar o pé e não precisou de forçar o andamento em qualquer uma das especiais do último dia – vencidas por Dani Sordo (Hyundai i20), Sébastien Lefbvre (Citroën DS3) e Thierry Neuville (Hyundai i20) na Power Stage.

Classificação geral final do Rali de Monte Carlo:

1. Sébastien Ogier (Ford Fiesta), 4h00:03.6s

2. Jari-Mtti Latvala (Toyota Yaris), +2m15.0s

3.Ott Tanak (Ford Fiesta), +2m57.8s

4. Dani Sordo (Hyundai i20), +3m35.8s

5. Craig Breen (Citroën DS3), +3m47.8s

6. Elfyn Evans (Ford Fiesta), +6m45s

7. Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia R5), +9m32.7s

8. Jan Kopecky (Skodia Fabia R5), + 12m58.1s

9. Stéphane Lefebvre (Citroën DS3), + 14m43.8s

10. Bryan Bouffier (ford Fiesta), + 16m09.4

(...)

Classificação do Mundial de Ralis:

1. Sébastien Ogier (Ford Fiesta), 25 pontos

2. Jari-Mtti Latvala (Toyota Yaris), 18

3.Ott Tanak (Ford Fiesta), 15

4. Dani Sordo (Hyundai i20), 13

5. Craig Breen (Citroën DS3), 10

6. Elfyn Evans (Ford Fiesta), 10

7. Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia R5), 6

8. Stéphane Lefebvre (Citroën DS3), 6

9. Thierry Neuville (Hundai i20), 5

10. Jan Kopecky (Skodia Fabia R5), 4

11. Juho Hanninen (Toyota Yaris), 3

12. Bryan Bouffier (ford Fiesta), 1