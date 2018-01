Sébastien Ogier venceu neste domingo o Rali de Monte Carlo começando da melhor forma a defesa do título de campeão do mundo.

O piloto da M-Sport venceu a prova pela quinta vez consecutiva guardando com autoridade neste domingo a vantagem que trazia da véspera.

Ott Tanak fez uma excelente estreia pela Toyota terminando no segundo lugar a 58.3 segundos do Ford Fiesta do francês.

Ogier abriu o dia vencendo a primeira das quatro especiais – a histórica Col de Turini – e tratou logo de aumentar os 33.5 segundos de vantagem que trazia da véspera.

Depois, o pentacampeão do mundo geriu o comando indo ainda buscar o último ponto da Power Stage ganha por Kris Meeke (Citroën), que somou os cinco pontos em disputa.

Os Hyundai de Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen ficaram, respetivamente, com os quatro e três pontos dos lugares seguintes da última especial e Jari-Matti Latvala (Toyota) somou mais dois pontos aos do terceiro lugar na prova.

Classificação do Rali de Monte Carlo

PIloto Tempo 1 Sébastien Ogier (M-Sport) 4h18m55.5s 2 Ott Tanak (Toyota) +58.3s 3 Jari-Matti Latvala (Toyota) +1m52s 4 Kris Meeke (Citroën +4m33.1s 5 Thierry Neuville (HYundai) +4m53.8s 6 Elfyn Evans (M-Sport) +4m54.8s 7 Esapekka Lappi (Hyundai) +4m57.5s

Classificação do WRC

PIloto Pontos 1 Sébastien Ogier (M-Sport) 26 2 Ott Tanak (Toyota) 18 3 Jari-Matti Latvala (Toyota) 17 4 Kris Meeke (Citroën 17 5 Thierry Neuville (HYundai) 14 6 Elfyn Evans (M-Sport) 8 7 Esapekka Lappi (Hyundai) 6

O Rali de Monte Carlo abriu o WRC 2018 neste fim de semana. A próxima prova é o Rali da Suécia, a 15 de fevereiro.