Sébastien Loeb desistiu do Dakar 2018 nesta quarta-feira e afirmou agora que no presente não pensa voltar à prova rainha do todo-o-terreno.

Nove vezes campeão do mundo do WRC, o piloto francês estreou-se no Dakar com um nono lugar em 2016 e foi segundo no ano passado.

A desistência deste ano marcou o fim das suas hipóteses de vencer a prova? “Talvez, porque neste momento não pretendo voltar", disse Loeb.

"Vou continuar com a Peugeot em algumas outras categorias, como o Rallycross. Por isso, neste momento, não tenho a possibilidade de vencer Dakar", frisou o francês citado elo «Motorsport.com».

Além dos compromissos com a Peugeot, Sébastien Loeb está de volta ao Mundial de ralis deste ano de 2018 para fazer três provas do WRC com a Citroën.