Se for um duelo deste calibre até final, a prova de carros do Dakar 2017 promete muita emoção e incerteza. Sébastien Loëb recuperou nesta terça-feira a liderança do rali despois de uma oitava etapa em que esteve sempre ao ataque e a tentar ganhar tempo a Stéphane Peterhansel.

O dia de passagem da Bolívia (La Paz) para a Argentina terminou com Loëb a ganhar cerda de três minutos e meio ao seu companheiro de equipa na Peugeot; os suficientes para recuperar o primeiro lugar da classificação geral, que Peterhansel lhe tinha retirado apenas há duas etapas.

O poder dos Peugeot 3008 DKR e dos seus pilotos ficou ainda mais evidente com o regresso de Cyril Despres ao terceiro lugar da prova. Nani Roma foi, por isso, o grande perdedor do dia ao cair para o quarto lugar da geral depois de ter perdido quase um quarto de hora apara o novo líder.

Tempos PROVISÓRIOS da oitava etapa:

1. Sébastien Loëb (Peugeot)

2. Stéphane Peterhansel (Peugeot), + 3m35s

3. Cyril Despres (Peugeot), +5m13s

4. Mikko Hirvonen (Mini), +8m14s

5. Giniel de Villiers (Toyota), +11m57s

6. Orlando Terranova (Mini), +12m38s

7. Nani Roma (Toyota), + 14m26s

8. Khalid Al Qassimi (Peugeot), +18m17s

9. Conrad Rautenbach (Toyota), +19m02s

10. Yazeed Al Rajhi (Mini), +20m0126s

(...)

Classificação Geral PROVISÓRIA:

1. Sébastien Loëb (Peugeot), 20h10m05s

2. Stéphane Peterhansel (Peugeot), + 1m38s

3. Cyril Despres (Peugeot), +17m17s

4. Nani Roma (Toyota), + 23m36s

5. Mikko Hirvonen (Mini), +53m41s

6. Giniel de Villiers (Toyota), +1h21m44s

7. Orlando Terranova (Mini), +1h26m47s

8. Jakub Przygonski (Mini), + 1h42m18s

9. Boris Garafulic (Mini), +2h42m57s

10. Romain Dumas (Peugeot), +3h09m17s

(...)