Sébastien Loëb foi o mais rápido na décima etapa do Dakar 2017 com um sprint final do Peugeot 3008 DKR #309 a bater o colega de equipa Cyril Despres, que esteve na frente da especial de 449 km a maior parte do tempo.

O líder da classificação geral teve, porém, uma ponta final fortíssima não só conquistando a etapa como sustendo o ataque de Stéphane Peterhansel, que acabou por cruzar a meta a quase sete minutos de Loëb.

Com estes tempos, o nove vezes campeão mundial do WRC reforçará de forma significativa a liderança. Mas está ainda por saber o que vai a organização fazer aos 12 minutos perdidos pelo piloto do Peugeot #300 para ajudar o motard com quem colidiu logo no início da etapa.

Um choque foi o que também deixou Mikko Hirvonen fora ( senão do rali) de qualquer ambição na prova. O finlandês bateu num camião danificando o radiador do Mini e perdendo mais e três horas… ao Waypoint 5...

Nani Roma também teve um dia menos feliz e os três Peugeot vão estando cada vez mais confortáveis no pódio.

EM ATUALIZAÇÃO...

Tempos PROVISÓRIOS da décima etapa:

1. Sébastien Loëb,(Peugeot),

2. Cyril Despres (Peugeot), 2m33s

3. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +6m45s

4. Yazeed Al Rahji (Mini); + 11m35s

5. Orlando Terranova (Mini), +12m44s

6. Giniel de Villiers (Toyota), +15m20s

(...)

Tempos PROVISÓRIOS à passagem pelo WP11:

1. Sébastien Loëb,(Peugeot),

2. Cyril Despres (Peugeot), 1m20s

3. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +5m53s

4. Yazeed Al Rahji (Mini); + 10m19s

5. Orlando Terranova (Mini), +11m12s

6. Giniel de Villiers (Toyota), +12m34s

7. Nicolás Fuchs (HRX), +24m05s

8. Conrad Rautenbach (Toyota), + 24m47s

9. Nani Roma (Toyota), +28m34s

(...)

Tempos PROVISÓRIOS à passagem pelo CP2 (WP10):

1. Cyril Despres (Peugeot)

2. Sébastien Loëb,(Peugeot), +35s

3. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +5m09s

4. Yazeed Al Rahji (Mini); + 9m15s

5. Orlando Terranova (Mini), +9m16s

6. Giniel de Villiers (Toyota), +10m50s

7. Nicolás Fuchs (HRX), +16m54s

8. Conrad Rautenbach (Toyota), + 21m45s

9. Nani Roma (Toyota), +25m05s

(...)

Tempos PROVISÓRIOS à passagem pelo WP8:

1. Cyril Despres (Peugeot)

2. Sébastien Loëb,(Peugeot), +3m44s

3. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +6m30s

4. Orlando Terranova (Mini), +9m13s

5. Yazeed Al Rahji (Mini); + 9m14s

6. Giniel de Villiers (Toyota), +11m13s

7. Nicolás Fuchs (HRX), +12m48s

8. Conrad Rautenbach (Toyota), + 19m59s

9. Boris Garafulic (Mini), +23m25s

10. Nani Roma (Toyota), +23m52s

(...)

Tempos PROVISÓRIOS à passagem pelo WP6:

1. Cyril Despres (Peugeot)

2. Sébastien Loëb,(Peugeot), +6m28s

3. Yazeed Al Rahji (Mini); + 7m16s

4. Orlando Terranova (Mini), +8m

5. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +8m06s

6. Nicolás Fuchs (HRX), +8m34s

7. Giniel de Villiers (Toyota), +10m22s

8. Conrad Rautenbach (Toyota), + 18m15s

9. Boris Garafulic (Mini), +19m21s

10. Nani Roma (Toyota), +22m17s

(...)

Tempos PROVISÓRIOS à passagem pelo WP5:

1. Cyril Despres (Peugeot)

2. Orlando Terranova (Mini), +6m48s

3. Sébastien Loëb,(Peugeot), +7m12s

4. Yazeed Al Rahji (Mini); + 7m43s

5. Nicolás Fuchs (HRX), +8m34s

6. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +9m05s

7. Giniel de Villiers (Toyota), +9m05s

8. Boris Garafulic (Mini), +16m09s

9. Conrad Rautenbach (Toyota), + 16m56s

10. Martin Prokop (Ford), +21m58s

(...)

Tempos PROVISÓRIOS à passagem pelo CP1 (WP3):

1. Cyril Despres (Peugeot)

2. Nicolás Fuchs (HRX), +5m42s

3. Yazeed Al Rahji (Mini); + 6m26s

4. Sébastien Loëb (Peugeot), 6m40s

5. Orlando Terranova (Mini), +6m47s

6. Giniel de Villiers (Toyota), +7m45s

7. Boris Garafulic (Mini), +8m01s

8. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +10m41s

9. Conrad Rautenbach (Toyota), + 16m10s

10. Romain Dumas (Peugeot), +19m09s

(...)