Sam Sunderland (KTM) é o vencedor do Dakar 2017 na prova de motos depois da 12ª e última etapa deste sábado.

Paulo Gonçalves (Honda) foi o melhor piloto português ao terminar na sexta posição da classificação geral depois do quinto lugar na última especial, de 64km, que fechou a prova (cronometrada).

Paulo Gonçalves terminou a prova a 52m29s do vencedor. Sunderland estreou-se a vencer o Dakar (num triunfo inédito de um piloto britânico), que ligou Assunção (no Paraguai) a Buenos Aires (na Argentina) passando pela Bolívia, fazendo 32h06m22s.

O pódio do Dakar 2017 fica com o austríaco Matthias Walkner (KTM) no segundo lugar e o espanhol Gerard Farres Guell (KTM) no terceiro posto.

Além de ter os três lugares do pódio, a KTM soma o 16º triunfo consecutivo na competição de motos da prova rainha do todo o terreno.

A maior dúvida que caiu para esta última etapa foi a do terceiro lugar do pódio. Adrien van Beveren partia com 12 segundos de vantagem sobre Gerrar Farres Guell. E acabaram os dois o trolo deste sábado com o mesto tempo. Mas uma penalização de 1 minuto deu o terceiro lugar da «geral» ao espanhol da KTM.

O Dakar 2017 termina com três portugueses no top 10, pois, além de Paulo Gonçalves em sexto, Hélder Rodrigues foi o nono classificado e Joaquim Rodrigues foi o décimo, com o piloto da Hero a ser o segundo melhor estreante da prova – só perdendo nessa competição para o argentino Franco Caimi.

EM ATUALIZAÇÃO...

Tempos PROVISÓRIOS da 12ª etapa:

1. Adrien van Beveren (Yamaha)

2. Gerard Farres Guell (KTM)

3. Joan Barreda Bort (Honda), +18s

4. Matthias Walkner (KTM), +33s

5. Paulo Gonçalves (Honda), +1m25s

6. Sam Sunderland (KTM), +1m42s

7. Diego Martin Duplessis (KTM), + 2m16s

8. Juan Carlos Salvatierra (KTM), +3m

9. Michael Metge (Honda), +3m01s

10. Franco Caimi (Honda), +3m07s

(...)

16. Hélder Rodrigues (Yamaha), +4m02s

(...)

20. Joaquim Rodrigues (Hero), +5m13s

(...)

22.Gonçalo Reis (KTM), +5m40s

(...)

37. Fernando Sousa Jr. (KTM), + 8m55s

(...)

62. Fausto Mota (Yamaha), +13m39s

(...)

75. Rui Oliveira (Yamaha), + 15m39s

(...)

94. Mário Patrão (KTM), +30m46s

(...)

97. Pedro Bianchi Prata (Honda), + 51m01sClassificação Geral PROVISÓRIA do Dakar 2017:

1. Sam Sunderland (KTM), +32h06m22s

2. Matthias Walkner (KTM), +32m

3. Gerard Farres Guell (KTM), 35m40s

4. Adrien van Beveren (Yamaha), +36m28s

5. Joan Barreda Bort (Honda), +43m08s

6. Paulo Gonçalves (Honda), +52m29s

7. Alexandre Renet Pierre (Husqvarna), +57m35s

8. Franco Caimi (Honda), + 1h42m18s

9. Hélder Rodrigues (Yamaha), +2h03m06s10. Joaquim Rodrigues (Hero), +2h19m37s

(...)

20. Mário Patrão (KTM), +4h04m30s

(...)

26. Gonçalo Reis (KTM), +5h25m11s

(...)

42, Fernando Sousa Jr. (KTM), +8h57m02s

(...)

49. Fausto Mota (Yamaha), +10h38m41s

(...)

53. Rui Oliveira (Yamaha), + 11h11m14s

(...)

57. Pedro Bianchi Prata (Honda), + 12h31m59s