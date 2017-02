A Volkswagen vai estabelecer um teto salarial de 10 milhões de euros de salário anual para o seu diretor executivo (CEO) com todos os restantes membros da direção a terem os vencimentos tabelados abaixo desse valor.

A informação avançada pela agência Reuters segundo fonte é complementada com os dados revelados pelo «Handelsblatt» referindo que a política salarial tende a mudar para salário fixos mais altos e pagamentos variáveis mais baixos – com os prémios a ficarem dependentes dos dividendos e valor das ações no mercado.

As definições salariais deverão ser debatidas numa reunião do conselho de supervisão do fabricante alemão daqui a cerca de duas semanas e, por enquanto, a VW não faz comentários oficiais.

O salário do anterior CEO Matrin Winterkorn esteve envolto em polémica quando foi conhecido que recebeu 16 milhões de euros em 2014 e que, em 2015, em plena queda acionista devido ao escândalo das emissões, ainda recebeu 7,3 milhões entre salário fixo e prémios variáveis.