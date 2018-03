A Maserati apresentou no Salão de Nova Iorque o Levante Trofeo, edição topo de gama do SUV, que atinge os 300 km/h “em absoluto estilo e conforto”.

O Levante Trofeo está munido do motor de 3.8 litros biturbo V8 e da tração integral inteligente Q4. Com 590 cv de potência e um binário máximo de 730 Nm, o SUV da Maserati acelera dos 0 aos 100 km/h em 3.9 segundos.

A velocidade máxima, como já se referiu, supera as 187 mph (o que será mais do que de 301km/h) – com a medição em milhas explicada por esta ser uma série que a casa italiana vai começar por lançar nos mercados fora da Europa com os EUA ou o Canadá.

O estilo também referido pode ser nos apêndices aerodinâmicos em fibra de carbono ou nas jantes Orione de 22 polegadas em alumínio forjado; o conforto, no modo de condução «Corsa» ou no controlo integrado do veículo (IVC) da Maserati; os dois estão presentes nos bancos desportivos negros de pele.

Em suma, o Maserati Levante Trofeo promete ser um SUV de luxo para a condução desportiva.

