O Hyundai Tucson é assumido pela fabricante sul-coreana como o modelo “mais importante das vendas em todo o mundo” e foi renovado para estrear no Salão de Nova Iorque enquadrado no novo design da marca como com evoluções nos motores e na assistência à condução.

O novo Tucson oferece duas motorizações a gasolina e duas a diesel – todas revistas para diminuírem o espaço ocupado e as emissões de CO2.

A versão mais potente tem um motor 2.0 diesel com 183 cv, tração às quatro rodas e opção pela caixa automática de oito velocidade em vez da caixa Manuel de seis. O motor diesel 1.6 tem duas versões: uma com 113 cv e outra com 131 cv – podendo esta última optar quer por uma transmissão de embraiagem dupla de sete velocidades em vez da caixa manual de seis, quer pela tração às quatro rodas em vez da tração apenas no eixo da frente.

As versões com os motores a gasolina são o Tucson 1.6 GDI com 130 cv de potência, tração à frente e caixa manual de seis velocidades e o 1.6 T-GDI com 174 cv, que permite as opções pelas caixas de seis ou sete velocidades, bem como escolher a tração às duas ou quatro rodas.

A conectividade, os sistemas de navegação, incluindo mapas 3D, dependem das opções entre o que vem de série ou não, mas a assistência à condução SmartSense da Hyundai já equipa este Tucson com dispositivos como travagem de emergência autónoma, ou um monitor de visão a 360º.

Apresentado no Salão de Nova Iorque, o novo Tucson tem chegada prevista à Europa lá para o verão.

