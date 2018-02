A Peugeot revelou como será a nova geração do 508 que vai apresentar no Salão de genebra do próximo mês e lançou a berlina de cinco portas renovada com um “design radical” ao estilo ‘fastback’”.

Equipado com a última geração da tecnologia i.Cockpit da marca, com três elementos centrais que são o volante e dois ecrãs touchscreen (um mais virado para o condutor), o novo 508 chega com os motores Pure TeCH e BlueHDi – num conjunto de seis motrizações entre disele e gasolina que vão dos 130 aos 225 cv de potência.

Mas é de facto a silhueta coupé o que mais destaca e o que a Peugeot quer também evidenciar, com um desing afilado das janelas e a eliminação dos frisos nas portas, desde uma nova frente (bem) mais agressiva até uma também nova traseira no desenho e na forma «hatch» (que ainda comporta 487 litros de capacidade na mala.

O novo 508 orgulha-se também dos sistemas de assistência à condução que incluem um dispositivo de visão noturna capaz de detetar peões á noite ou em situações de visibilidade reduzida.

A partir do verão deste ano já se pode encomendar o novo Peugeot 508.