Entre o histórico 911 e o estudo Mission E, a Porshe apresentou no Salão de Genebra o seu atleta elétrico com produção agendada para o próximo ano.

O Porsche Mission E Cross Turismo, um CUV (Cross Utlity Vehicle) segundo a marca alemã, é a “expressão de como a Porsche antevê o futuro totalmente elétrico”. “Combina num estilo único o lado desportivo com o sentido prático do dia a dia. O nosso veículo será rápido de conduzir, mas também rápido a carregar”, afirmou Oliver Blume, o CEO da Porsche.

Os dois motores elétricos do Mission E Cross Turismo desenvolvem 440 kW (mais de 600 cv). O CUV acelera dos 0 aos 100 km/h em menos de 3.5 segundos e chega aos 200 km/h em menos de 12 segundos.

Com a arquitetura de 800 V preparada para ligar à rede de carregamento rápida, o Mission E Cross Turismo também pode ser carregado por indução numa estação ou utilizando o sistema Porsche de armazenamento de energia. A bateria de iões de lítio pode ser carregada em 15 minutos para uma autonomia de 400 km.

O CUV totalmente elétrico de tração integral reinterpreta os elementos clássicos da Porsche trazendo-os para a era digital desde a consola ao painel de instrumentos com o expoente na projeção das funções no para brisas.

A inspiração estética no 911 ganha as marcas prórpias do Mission E Cross Turismo nas luzes ou nos guarda lama ou nas bases das portas para a condução off road. O interior flexível para transporte de equipamentos desportivos, como uma prancha de surf ou uma e-bike da Porsche complementam este quatro portas que dinamiza a sensação de espaço com o teto panorâmico em vidro.