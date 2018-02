A Hyundai apresentou o novo Santa Fe frisando que a quarta geração do SUV foi desenhada para tomar conta dos seus passageiros gabando-se da combinação entre a tecnologia para a segurança e o espaço interior “excecional”.

O design, da grelha em cascata até ao para-choques traseiro, pretende deixar o Santa Fe 2019 com um «look» mais “atlético” e “ousado” depois de ganhar tamanho: comprimento de 4.770 mm, largura de 1.890 mm e também uma maior distância entre eixos nos 2.765 mm.

A tecnologia Hyundai SmartSense controla a segurança e a assistência na condução, como são exemplos a monitorização dos passageiros nos bancos de trás quando o condutor sai do carro, ou os sistemas preventores de acidentes em alturas de pouca visibilidade, o controlo de fecho das portas quando na iminência de um choque, o aviso de ângulos mortos, oua deteção de peões.

O Santa Fe é o primeiro SUV da Hyundai com projeção de informação no para-brisas de para o condutor não desviar o olhar da estrada. Melhor visibilidade e mais conforto fruto do aumento de espaço interior, além da melhoria nas posições dos bancos, são outras caraterísticas interiores.

Com controlo de tração e caixa automática de oito velocidades em todas as versões (quatro a gasolina e duas diesel), o Hyundai Santa Fe começará a ser produzido na primavera para chegar ao mercado ainda neste ano. A estreia mundial será daqui a dias do Salão de Genebra.