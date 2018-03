A Toyota apresentou o novo Auris o concept desportivo do mítico Supra no Salão de Genebra (8 a 18 de março), mas as novidades não ficam por aqui. A marca japonesa anunciou a chegada da nova geração do RAV4.

A quinta geração do SUV japonês será apresentada no dia 28 de março, antes do arranque do Salão de Nova Iorque (30 de março a 8 de abril). Enquanto não há detalhes sobre o modelo, a Toyota revela uma imagem enigmática.