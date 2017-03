O grupo PSA publicou os valores de consumo em utilização real de 1000 versões de 58 modelos das marcas do grupo francês liderado por Carlos Tavares: a Peugeot, a Citröen e a DS.

Os valores resultam do protocolo de ensaios definido com as ONG Transport & Environment (T&E) e France Nature Environment, que foram auditados pelo Bureau Veritas. Para resultados mais precisos, foram analisados o mesmo motor e caixa de velocidades tendo em conta três diferentes variantes: tipo de carroçaria, nível de equipamento e dimensões dos pneus.

As leituras obtidas nos 58 modelos foram feitas em estradas públicas (23 km em estrada urbana, 40 km em estrada aberta e 30 km em auto-estrada) sob condições reais de condução (ar condicionado, bagagem e passageiros, trajetos com subidas, etc.).

Os clientes poderão aceder aos resultados dos seus modelos nos websites específicos da Peugeot, Citröen e DS. De momento, estas informações encontram-se disponíveis na Alemanha, Espanha, França, Itália, Reino Unido e Suíça e serão alargadas mais tarde para os restantes países europeus.

O Grupo PSA promete no próximo verão divulgar os dados relativos às emissões de NOx.

Ainda não disponível em Portugal, ficam as ligações para os sites espanhol, inglês, francês e alemão:

Citroen:

França: http://www.citroen.fr/univers-citroen/technologie/consommation-usage.html

Alemanha: http://www.citroen.de/markenwelt/technologie/transparenz-neues-messverfahren.html

Espanha: http://citroen.es/universo-citroen/tecnologia/consumos-en-uso-real.html

Grã-Bretanha: http://www.citroen.co.uk/about-citroen/technology/real-use-vehicle-consumption.html

DS:

França: http://www.dsautomobiles.fr/univers-ds/consommation-a-l-usage.html

Alemanha: http://www.dsautomobiles.de/markenwelt/nutzungsverbrauch.html

Espanha: http://www.dsautomobiles.es/universo-ds/consumo-en-funcion-des-uso.html

Grã-Bretanha: http://www.dsautomobiles.co.uk/inside-ds/consumption-based-on-usage.html

Peugeot:

França: http://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/politique-environnementale/consommations-a-l-usage.html

Alemanha: http://www.peugeot.de/marke-und-technologie/nutzungsverbrauch.html

Espanha: http://www.peugeot.es/marca-y-tecnologia/consumo-en-funcion-del-uso.html

Grã-Bretanha: http://www.peugeot.co.uk/technology/engine-technology/consumption-calculator/