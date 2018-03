A nova marca automóvel CUPRA (independente da SEAT) terá a sua estreia pública no Salão de Genebra e muitas novidades reservadas para o certame que decorre de 8 a 18 de março.

Um dos maiores destaques será o CUPRA e-Racer, carro de competição que desenvolve 300 kW de potência contínua e até 500 kW de pico. Será o primeiro carro de turismo de corridas do mundo 100% elétrico.

Segundo a marca espanhola, enquanto a CUPRA pretende "trazer uma nova visão da competição automóvel, este será um modelo de competição inédito para um campeonato TCR de carros de turismo limpo e eficiente".

No stand da SEAT, a marca terá ainda presente o novo CUPRA Ateca e o Leon CUPRA R ST com o motor 2.0 TSI de 300 CV, sistema de tração integral 4Drive e caixa DSG, enquanto o Leon FR de cinco portas irá estrear o motor 1.5 TSI EVO com 150 CV. Quanto ao SEAT Ibiza, a versão FR será equipada pela primeira vez com o motor 1.0 TGI de 90 CV alimentado por GNC.