A Nissan revelou o 370Zki, uma edição única do roadster 370Z com lagartas e esquis assentes em 332 cv de potência para acelerar na neve.

Esta transformação do roadster de produção para estrada num bólide a «queimar lagarta» recorreu a vários componentes específicos como as lagartas DOMINATOR e os esquis da American Track Truck, ou outras alterações estruturais que o deixaram cerca de 8 centímetros mais alto.

O volante e a motorização são os de origem e , com o sistema de travagem e a suspensão redefinidos voltou a colocar-se o potente motor de 3.7 litros V6 com 332 cv de potência e 366 de binário com uma transmissão automática de sete velocidades e tração traseira.