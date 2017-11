A Citroën e a Rip Curl associaram-se para a conceção de uma autocaravana a pensar nos adeptos das atividades ao ar livre e, especialmente, nos amantes do surf.

A Citroën SpaceTourer Rip Curl Concept está a fazer uma digressão pela Europa (desde outubro deste ano até janeiro de 2018) e a passagem por Portugal começa já neste mês de novembro: dia 25 no Porto; dia 29 em Peniche e dia 2 de dezembro na Costa de Caparica.

A união da fabricante automóvel francesa com a marca de artigos de surf australiana resultou neste conceito de autocaravana compacta 4x4 (passagem feita pela Automóveis Dangel) recuperando as “tradicionais carrinhas dos surfistas” desde as cores da pintura exterior ao interior (equipado pela Pössl) que se prolonga pelo teto elevado.

Esta SpaceTourer está concebida tanto para transportar sete passageiros na configuração «dia» como para albergar no modo «noite» quatro pessoas a dormir em dois beliches duplos. Uma kitchenette com fogão e lava-loiças e vários espaços de arrumação complementam-se com uma mala preparada para grandes volumes – como pranchas de surf, claro...