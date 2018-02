A Range Rover colocou pela primeira vez um carro às Portas do Céu. Aconteceu na Montanha Tianmen, num dos locais mais emblemáticos da China, na província de Hunan. O desafio «Dragon Road» foi superado pelo Range Rover Sport PHEV com Ho-Pin Tung ao volante – 99 curvas e 999 degraus depois.

Duas partes marcaram a inédita conquista. O desafio começou no fundo da lendária Estrada da Montanha Tianmen – conhecida como Estrada do Dragão («Dragon Road»). Até ao topo da estrada são 11,3 km e 99 curvas num percurso sinuoso que exige total atenção preparando a destreza do piloto chinês da equipa Jaguar da Fórmula E para o que faltava.

No topo da «Dragon Road» começava a segunda e mais difícil parte do desafio: subir os 999 degraus da escadaria que, numa inclinação de 45 graus, leva até às Portas do Céu – uma abertura natural na rocha da Montanha Tianmen no seu topo.

“Já experimentei a Fórmula E, a Fórmula 1 e venci as “4 Horas de Le Mans, mas esta foi sem dúvida um dos mais exigentes desafios de condução que alguma vez enfrentei. O Range Rover Sport PHEV comportou-se de forma brilhante inspirando confiança na estrada da montanha e subindo as escadas até às Portas do Céu sem esforço”, afirmou Ho-Pin Tung.

O SUV híbrido plug-in combina o motor Ingenium a gasolina da Range Rover e um motor elétrico para uma potência total de 404 cv e um binário de 640 Nm. O Range Rover Sport PHEV está disponível em Portugal a partir do 92 mil euros.