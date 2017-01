Está na estrada a primeira etapa do Dakar 2017. Os primeiros pilotos já arrancaram para uma especial cronometrada de 39 km, embora com 454 km entre ligações e especial “a sério”, entre Assunção, no Paraguai, e Resistencia, na Argentina.

O arranque da primeira moto foi dado pelas 11h00 da manhã, hora de Portugal continental, os quads logo a seguir, os autos às 14h03 e os camiões começaram a partir às 16h45.

A lista de concorrentes oficial refere a presença de 318 veículos, entre os quais 144 motos, 37 quads, 87 carros (10 UTV) e 50 camiões.

Esta não é uma especial de grandes preocupações para os pilotos, apesar da preocupação dos primeiros dias em não sofrer uma queda que pode vir a comprometer a prova.

Contudo a posição de chegada à meta em Resistência é de grande importância já que vai definir a posição de largada no dia seguinte.

O Dakar deste ano fica marcado por incluir metade das etapas acima dos 3.000 metros de altitude. Algumas das especiais vão mesmo decorrer acima dos 4.000 metros.

A jornada de descanso, a 08 de janeiro, será também em altura, já que a paragem vai cumprir-se em La Paz, a capital mais alta do mundo, com 3.600 metros de altitude.

Percurso do Dakar2017:

- 02 jan: 1.ª etapa, Assunção -- Resistencia, 454 km (especial cronometrada de 39 km).

- 03 jan: 2.ª etapa, Resistencia - San Miguel de Tucumán, 803 km (especial cronometrada de 275 km).

- 04 jan: 3.ª etapa, S. Miguel de Tucumán - S. Salvador de Jujuy, 780 km (especial cronometrada de 364 km)

- 05 jan: 4.ª etapa, S. Salvador de Jujuy --Tupiza, 521 km (especial cronometrada de 416 km).

- 06 jan: 5.ª etapa, Tupiza -- Oruro, 692 km (especial cronometrada de 447 km).

- 07 jan: 6.ª etapa, Oruro - La Paz, 786 km (especial cronometrada de 527 km).

- 08 jan: Dia de descanso.

- 09 jan: 7.ª etapa, La Paz -- Uyuni, 622 km (especial cronometrada de 322 km).

- 10 jan: 8.ª etapa, Uyuni -- Salta, 892 km (especial cronometrada de 492 km).

- 11 jan: 9.ª etapa, Salta -- Chilecito, 977 km (especial cronometrada de 406 km).

- 12 jan: 10.ª etapa, Chilecito - San Juan, 751 km (especial cronometrada de 449 km).

- 13 jan: 11.ª etapa, San Juan - Río Cuarto, 759 km (especial cronometrada de 292 km).

- 14 jan, 12.ª etapa, Río Cuarto - Buenos Aires, 786 km (especial cronometrada de 64 km).

Leia também:

Piloto russa suspensa por doping obtém licença excecional para o Dakar

Dakar 2017: GPS perde a memória

Dakar 2017: quatro etapas terão hora limite de passagem

Dakar cria percurso alternativo para evitar abandonos